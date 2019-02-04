Семья стала многодетной
30 января в Кяхтинском районном отделе зарегистрировали рождение двойни. Малыши появились на свет 16 января у Сергея и Таисии. Для счастливых родителей малыши стали третьим и четвертым ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.
Девочку назвали именем – Милана, а мальчику дали имя Максим. Со словами поздравлений старшим инспектором Натальей Нечаевой были вручены первые документы – свидетельства о рождении.
В Кяхтинском районе Бурятии родились двойняшки
Общество, Фото:
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