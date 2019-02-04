В Кяхтинском районе Бурятии родились двойняшки

Общество, Фото: ЗАГС РБ

Семья стала многодетной



30 января в Кяхтинском районном отделе зарегистрировали рождение двойни. Малыши появились на свет 16 января у Сергея и Таисии. Для счастливых родителей малыши стали третьим и четвертым ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.



Девочку назвали именем – Милана, а мальчику дали имя Максим. Со словами поздравлений старшим инспектором Натальей Нечаевой были вручены первые документы – свидетельства о рождении.

