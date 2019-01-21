На соревнование приехали 165 спортсменов
19 января в Улан-Удэ на Верхней Берёзовке прошёл 3 этап кубка открытого первенства республики по спортивному ориентированию на лыжах. В соревнованиях приняли участие 165 спортсменов из 12 районов Бурятии: Баргузинского, Кабанского, Хоринского, Прибайкальского, Мухоршибирского, Селенгинского, Иволгинского, Кяхтинского, Тарбагатайского, Заиграевского, Закаменского, Курумканского и города Улан-Удэ. Также на соревнование приехали спортсмены из Забайкальского края и Томской области.
По итогам мероприятия определились сильнейшие спортсмены. Сергей Оленников из Забайкальского края, и Евгения Юрьевна из Мухоршибирского района Бурятии пос. Саган-Нур стали победителями первенства в сильнейших группах «юноши до 21 года» и «девушки до 21 года».
Юноши до 21 года и мужчины в возрасте до 40 лет пробегали на лыжах трассу протяжённостью 6 км, а девушки до 21 года пробежали дистанцию 4,9 км, сообщила группа «Ориентировщики Бурятии».
В Бурятии прошло первенство по ориентированию на лыжах
Общество, Фото:
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