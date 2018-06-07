В Бурятии выбрали лучшее школьное лесничество

С 15 по 30 мая в Бурятии прошёл конкурс «Лучшее школьное лесничество» по итогам работы в 2017 году. В конкурсе принимали участие члены школьных лесничеств со всех районов республики. Школьники соревновались в командном и индивидуальном зачёте.
Победители командных номинаций:
«Лучшее школьное лесничество» - Школьное лесничество «Лесная сказка» (Кикинская ООШ)
«Лучший руководитель школьного лесничества» Школьное лесничество «Березка» (Шпалозаводская СОШ)
«Лучшая организация профилактической работы» Школьное лесничество «Совёнок» (Хуртагинская СОШ)
«Лучшая природоохранная деятельность» Школьное лесничество «Сибирский кедр» (СОШ №4 г. Закаменск)
«Лучшая научно-исследовательская работа» Школьное лесничество «Росток» (МБОУДО ЦЛО «Подлеморье»)
В индивидуальном зачёте победители выявлялись в конкурсе сочинений на экологическую тематику. В результате 1 место занял Хрущев Евгений, 2 место – Москвитина Екатерина.
Победители в номинации «Лучшее школьное лесничество» отправятся на XVII слёт школьных лесничеств Иркутской области, сообщает прес-служба РАЛХ.
Справка:
Школьное лесничество было организовано в Кикинской школе в 1973 году. Ребята школьного лесничества «Лесная сказка» занимаются охраной природы и редких лесных растений, восстановлением лесных пород, огораживание муравейников, сбором шишки и лекарственных растений, чисткой реки Кика, вдоль которой была проложена первая экологическая тропа «Кика – Прорва» протяжённостью – 8 км.
Выпускаются природоохранные аншлаги, бюллетени, буклеты, проводят агитационную работу среди населения, занимаются исследовательской работой. Создан «Школьный питомник с ландшафтным дизайном», где посажены редкие растения, сеянцы сосны, лиственницы, лесные растения.