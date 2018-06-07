В Бурятии выбрали лучшее школьное лесничество

Победители командных номинаций:





Выпускаются природоохранные аншлаги, бюллетени, буклеты, проводят агитационную работу среди населения, занимаются исследовательской работой. Создан «Школьный питомник с ландшафтным дизайном», где посажены редкие растения, сеянцы сосны, лиственницы, лесные растения.

С 15 по 30 мая в Бурятии прошёл конкурс «Лучшее школьное лесничество» по итогам работы в 2017 году. В конкурсе принимали участие члены школьных лесничеств со всех районов республики. Школьники соревновались в командном и индивидуальном зачёте.«Лучшее школьное лесничество» - Школьное лесничество «Лесная сказка» (Кикинская ООШ)«Лучший руководитель школьного лесничества» Школьное лесничество «Березка» (Шпалозаводская СОШ)«Лучшая организация профилактической работы» Школьное лесничество «Совёнок» (Хуртагинская СОШ)«Лучшая природоохранная деятельность» Школьное лесничество «Сибирский кедр» (СОШ №4 г. Закаменск)«Лучшая научно-исследовательская работа» Школьное лесничество «Росток» (МБОУДО ЦЛО «Подлеморье»)В индивидуальном зачёте победители выявлялись в конкурсе сочинений на экологическую тематику. В результате 1 место занял Хрущев Евгений, 2 место – Москвитина Екатерина.Победители в номинации «Лучшее школьное лесничество» отправятся на XVII слёт школьных лесничеств Иркутской области, сообщает прес-служба РАЛХ.Справка:Школьное лесничество было организовано в Кикинской школе в 1973 году. Ребята школьного лесничества «Лесная сказка» занимаются охраной природы и редких лесных растений, восстановлением лесных пород, огораживание муравейников, сбором шишки и лекарственных растений, чисткой реки Кика, вдоль которой была проложена первая экологическая тропа «Кика – Прорва» протяжённостью – 8 км.