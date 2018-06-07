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Приставы Бурятии заняли 2 место в чемпионате России

Общество, 
Они сразились в служебном двоеборье

Судебные приставы Бурятии в составе сборной команды Сибирского Федерального округа завоевали 2 место в чемпионате Федеральной службы судебных приставов по служебному двоеборью, проходившем в Туле.

Впервые в столь масштабном соревновании всероссийского уровня в составе сборной округа приняла участие представительница из звена судебных исполнителей - Нина Платонова. Участница соревнования более двух лет работает в должности судебного пристава-исполнителя Железнодорожного районного отдела Улан-Удэ, в свободное от работы время увлекается спортом.

- Отметим, что в чемпионате участвовали судебные приставы по ОУПДС являющиеся титулованными спортсменами со званиями не ниже кандидатов в мастера спорта. Несмотря на это наша дебютантка показала очень хороший результат. В стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия Нина Платонова заняла 4 место, а в стрельбе из пистолета Макарова и кроссе на один километр была седьмой, - комментирует Андрей Акулов, заместитель руководителя Управления ФССП России по Республике Бурятия.

Служебно-прикладные виды спорта занимают особое место в системе специальной подготовки работников ФССП России. Одним из действенных способов повышения профессионального уровня подготовки, необходимой для выполнения служебных обязанностей, являются регулярные занятия ведомственными видами спорта такими, как служебное двоеборье, комплексное единоборство и служебный биатлон, сообщает пресс-служба УФССП республики.
 
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