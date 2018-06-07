В Бурятии пройдут ярмарки вакансий



7 июня центром занятости населения Бичурского района будет проведена мини-ярмарка вакансий для выпускников.



Мероприятие пройдёт на территории центра по адресу: с. Бичура, ул. Советская, 43. Начало ярмарки в 10:00 часов.





Сельчанам, желающим принять участие в работе мероприятия, нужно обращаться по телефону - 8 (30133) 41-8-64.



8 июня центром занятости населения Кабанского района будет проведена мини-ярмарка вакансий для несовершеннолетних. Мероприятие пройдёт в центре по адресу с. Кабанск, ул. Ленина, 1. Начало в 10:30 часов.



Гражданам, желающим принять участие в ярмарке, необходимо обращаться по телефону - 8 (30138) 41-5-09.



9 июня центром занятости населения Прибайкальского района будет организована мини-ярмарка вакансий для молодёжи. Мероприятие пройдёт в центре по адресу: с. Турунтаево, ул. Советская, 3. Начало в 10:00 часов.



Жителям района, желающим принять участие в ярмарке, нужно обращаться по телефону 8 (30144) 41-1-56, сообщили в Республиканском агентстве занятости населения.

