Бизнесмен утверждал, что все 16 гаражных боксов нужны для личного пользования
В Ангарске суд удовлетворил требование администрации города о сносе 16 гаражных боксов в микрорайоне Кирова.
Земельный участок, на котором были построены гаражи, принадлежит местному предпринимателю. Мужчина купил его и оформил право собственности. Участок имел разрешенное использование «для индивидуального жилищного строительства» и не предназначался для размещения гаражных комплексов, так как находился в зоне застройки жилыми домами.
Однако хозяин земли распорядился иначе. На территории площадью почти 20 соток он возвел два объекта: первый – строение, состоящее из 16 гаражных боксов, второй – объект незавершенного строительства, отраженный в документах в качестве индивидуального жилого дома.
Предприниматель на суде не согласился с исковыми требованиями администрации о признании строений самовольными постройками. В отношении первого объекта он заявил встречные требования о признании за ним права собственности на гараж. Мужчина заявил, что всё, что он построил - дом и гараж из 16 боксов –предназначено для личного использования. Однако проведённая комплексная судебная градостроительная экспертиза доказала: строение из 16 гаражных боксов не обладает признаками индивидуального жилого строения. Значит, спорный объект используется в коммерческих целях. На это указывают объявления бизнесмена в Сети о продаже этих гаражей стоимостью 600 тысяч рублей каждый.
Дело о сносе гаражей прошло сложную проверку в вышестоящих инстанциях. Два раза его рассматривал Иркутский областной суд, дело также направлялось в 8-й Кассационный суд. В результате решение о признании строений самовольными постройками и о возложении обязанностей снести их – оставили в силе.
По информации пресс-службы Ангарского городского суда
В Ангарске суд обязал бизнесмена снести 16 гаражей
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнесмен утверждал, что все 16 гаражных боксов нужны для личного пользования
Планируется подключение других новых социальных объектов
Рейды прошли в выходные
Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакет минут
Под запрет могут попасть многие шампуни, стиральные порошки и подобные товары
Все желающие могут позвонить в Роспотребнадзор
Бизнес, 13.11.2021
К 2023 году банк планирует высадить порядка 1 миллиона деревьев
Стратегия развития компании «Титан» разработана на ближайшие десять лет
Также работнику выплачивали зарплату реже, чем положено
Сбербанку — 180 лет: от одного клиента к ста миллионам
На бизнесмена составили административный протокол
Традиционное событие приурочено к 180-летию банка
В минэкономики Бурятии планируют проанализировать нынешнюю ситуацию с бизнесом
В свой 180-й день рождения Сбер подготовил ещё больше скидок, бонусов и выгодных предложений
Бизнес, 11.11.2021
Для клиентов банка подготовлены специальные условия