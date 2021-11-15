В Ангарске суд обязал бизнесмена снести 16 гаражей

Бизнесмен утверждал, что все 16 гаражных боксов нужны для личного пользования



В Ангарске суд удовлетворил требование администрации города о сносе 16 гаражных боксов в микрорайоне Кирова.



Земельный участок, на котором были построены гаражи, принадлежит местному предпринимателю. Мужчина купил его и оформил право собственности. Участок имел разрешенное использование «для индивидуального жилищного строительства» и не предназначался для размещения гаражных комплексов, так как находился в зоне застройки жилыми домами.



Однако хозяин земли распорядился иначе. На территории площадью почти 20 соток он возвел два объекта: первый – строение, состоящее из 16 гаражных боксов, второй – объект незавершенного строительства, отраженный в документах в качестве индивидуального жилого дома.



Предприниматель на суде не согласился с исковыми требованиями администрации о признании строений самовольными постройками. В отношении первого объекта он заявил встречные требования о признании за ним права собственности на гараж. Мужчина заявил, что всё, что он построил - дом и гараж из 16 боксов –предназначено для личного использования. Однако проведённая комплексная судебная градостроительная экспертиза доказала: строение из 16 гаражных боксов не обладает признаками индивидуального жилого строения. Значит, спорный объект используется в коммерческих целях. На это указывают объявления бизнесмена в Сети о продаже этих гаражей стоимостью 600 тысяч рублей каждый.



Дело о сносе гаражей прошло сложную проверку в вышестоящих инстанциях. Два раза его рассматривал Иркутский областной суд, дело также направлялось в 8-й Кассационный суд. В результате решение о признании строений самовольными постройками и о возложении обязанностей снести их – оставили в силе.





По информации пресс-службы Ангарского городского суда

