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В Бурятии строитель плохо поработал в парке и проиграл суд

В Бурятии строитель плохо поработал в парке и проиграл суд
Бизнес,  Фото:pexels.com
Экспертиза показала, что выполненные работы ухудшают качество детской площадки

В Иволгинском районе Бурятии строитель, работавший в парке «Центральный», не смог отсудить более 450 тысяч рублей.

Мужчина, подавший иск в суд, трудился по договору подряда, за свою работу должен был получить 454,9 тысяч рублей. Он выполнял бетонные работы (лестница, пандус, планировка детской площадки, бетон под конструкции, опорная система, обшивка опорной системы) по проекту «Благоустройство парка «Центральный». Однако оплату за работы мужчина не получил.

Представитель компании в суде иск о взыскании денег не признал, пояснив, что истец работы по условиям договора выполнил некачественно. В связи с этим работа не была принята, акт между сторонами не подписан. Кроме того, фирме пришлось переделывать некоторые работы.

Суд назначил по делу судебную строительную экспертизу.

- Согласно заключению эксперта, в результате исследования выявлены отклонения от проектных решений при строительстве лестницы, пандуса, подпорных стен и детской площадки. Истцом Б. в ходе строительства выполнены работы с нарушениями от требований проекта и действующих строительных норм и правил, и ухудшает качество работы детской площадки, - сообщили в Иволгинском районном суде.

В связи с тем, что подрядные работы были выполнены некачественно, суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для возложения на ответчика обязанности по оплате истцу работ по договору подряда, а также по выплате договорной пени.

- Довод истца о том, что акт приёма-сдачи выполненных работ сторонами не подписывался по вине ответчика, который скрывался от истца, не повлиял на установление судом юридически значимых обстоятельств, согласно представленным доказательствам. Поскольку проведённой по делу судебной экспертизой установлено, что работы были выполнены истцом некачественно, - отметили в суде.

В удовлетворении иска отказано в полном объёме. Кроме того, с самого строителя, который выполнил некачественные работы, взыщут 40 тысяч рублей – расходы за проведение экспертизы.

Решение суда в законную силу не вступило.
суд строительство парки отдыха

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