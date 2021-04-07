В том числе можно будет поднять темы туризма на Байкале
Исполняющий обязанности Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Калинин проведёт личный приём предпринимателей в Улан-Удэ. Приём состоится в Торгово-промышленной палате Бурятии.
Для обсуждения предлагаются темы, касающиеся организации туристической деятельности вблизи озера Байкал, обращения с отходами производства и потребления, работы регионального оператора.
Встреча состоится 13 апреля с 10 до 12 часов по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 25 (бывшее здание кинотеатра «Эрдэм», вход с улицы Кирова).
Предварительная запись на прием проводится по телефону 8 (3012) 21-55-88.
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура принимает меры в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля.
И.о. Байкальского природоохранного прокуратура примет бизнесменов Бурятии
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