И.о. Байкальского природоохранного прокуратура примет бизнесменов Бурятии

Бизнес, Фото: Байкальская природоохранная прокуратура

В том числе можно будет поднять темы туризма на Байкале



Исполняющий обязанности Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Калинин проведёт личный приём предпринимателей в Улан-Удэ. Приём состоится в Торгово-промышленной палате Бурятии.



Для обсуждения предлагаются темы, касающиеся организации туристической деятельности вблизи озера Байкал, обращения с отходами производства и потребления, работы регионального оператора.



Встреча состоится 13 апреля с 10 до 12 часов по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 25 (бывшее здание кинотеатра «Эрдэм», вход с улицы Кирова).



Предварительная запись на прием проводится по телефону 8 (3012) 21-55-88.



Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура принимает меры в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля.

