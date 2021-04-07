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И.о. Байкальского природоохранного прокуратура примет бизнесменов Бурятии

И.о. Байкальского природоохранного прокуратура примет бизнесменов Бурятии
Бизнес,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
В том числе можно будет поднять темы туризма на Байкале

Исполняющий обязанности Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Калинин проведёт личный приём предпринимателей в Улан-Удэ. Приём состоится в Торгово-промышленной палате Бурятии.

Для обсуждения предлагаются темы, касающиеся организации туристической деятельности вблизи озера Байкал, обращения с отходами производства и потребления, работы регионального оператора.

Встреча состоится 13 апреля с 10 до 12 часов по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 25 (бывшее здание кинотеатра «Эрдэм», вход с улицы Кирова).

Предварительная запись на прием проводится по телефону 8 (3012) 21-55-88.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура принимает меры в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля. 
природоохранная прокуратура
 
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