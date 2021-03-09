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В Улан-Удэ три подруги открыли СТО

В Улан-Удэ три подруги открыли СТО
Бизнес,  Фото:Mash | Мэш
«Не представляю себя в мини-юбке в офисе», - призналась одна из них

Три девушки в Улан-Удэ открыли СТО, сюжет об этом представил новостной паблик Mash. Всё началось с Ольги, она открыла сервис. Стаж, как у мастера, у неё 20 лет, клиентов было много, а когда их стало ещё больше, пришлось звать подруг на помощь.

- Весна – сезон начинался, зашивалась. Третьи сутки, наверное, уже на тот момент не спала. Приехала подруга, видит, что меня шатает уже, глаза красные, руки трясутся. Давайте я помогу, хотя бы ну, что-нибудь, чтобы полегче. И так, закрутилось-завертелось, потом клиентов стало ещё больше. Пришла племянница – «Оля, научи». «Ну, давай попробуем». И вот с ней начали работать, - рассказала горожанка Ольга.

Сервисом клиенты довольны, и скоро СТО будет расширяться.

- Мне это очень нравится, не знаю почему. Я не представляю себя в мини-юбке, на шпильках, сидящей в офисе. Вот это – моё, вот эта тема, железо, - признаётся жительница Улан-Удэ.



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