УФАС проанализировало рынок теплоснабжения Улан-Удэ

Бурятское УФАС провело исследование рынка теплоснабжения в Улан-Удэ за 2017 год



Согласно приказу ФАС России, данный рынок включен в перечень товарных рынков для ежегодного обследования. Территориальные управления проводят анализ состояния конкуренции на рынках теплоснабжения в городских округах и муниципальных районах с численностью населения свыше 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.



В ноябре 2017 года администрация Улан-Удэ утвердила новую редакцию схемы теплоснабжения города на период до 2028 года. Единой теплоснабжающей организацией определено ПАО «ТГК-14». В эксплуатации ПАО «ТГК-14» находятся 90% магистральных тепловых сетей и более 80% тепловых мощностей теплоисточников города.



Всего в 2017 году на рынке теплоснабжения в г. Улан-Удэ действовало 10 предприятий:



- ПАО «ТГК-14»;

- ОАО «РЖД»;

- АО «Улан-Удэнский авиационный завод»;

- ЗАО «Улан-Удэстальмост»;

- ООО «Тепловые энергетические системы»;

- ФКУ «Исправительная колония № 2» УФСИН России по РБ;

- ФКУ «Колония-поселение № 3» УФСИН России по РБ;

- ФКУ «Исправительная колония № 8» УФСИН России по РБ;

- ООО «Строительная индустрия»;

- Филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Восточному военному округу министерства обороны РФ, жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел № 6.

