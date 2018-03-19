Бурятское УФАС провело исследование рынка теплоснабжения в Улан-Удэ за 2017 год
Согласно приказу ФАС России, данный рынок включен в перечень товарных рынков для ежегодного обследования. Территориальные управления проводят анализ состояния конкуренции на рынках теплоснабжения в городских округах и муниципальных районах с численностью населения свыше 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
В ноябре 2017 года администрация Улан-Удэ утвердила новую редакцию схемы теплоснабжения города на период до 2028 года. Единой теплоснабжающей организацией определено ПАО «ТГК-14». В эксплуатации ПАО «ТГК-14» находятся 90% магистральных тепловых сетей и более 80% тепловых мощностей теплоисточников города.
Всего в 2017 году на рынке теплоснабжения в г. Улан-Удэ действовало 10 предприятий:
- ПАО «ТГК-14»;
- ОАО «РЖД»;
- АО «Улан-Удэнский авиационный завод»;
- ЗАО «Улан-Удэстальмост»;
- ООО «Тепловые энергетические системы»;
- ФКУ «Исправительная колония № 2» УФСИН России по РБ;
- ФКУ «Колония-поселение № 3» УФСИН России по РБ;
- ФКУ «Исправительная колония № 8» УФСИН России по РБ;
- ООО «Строительная индустрия»;
- Филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» по Восточному военному округу министерства обороны РФ, жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел № 6.
УФАС проанализировало рынок теплоснабжения Улан-Удэ
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