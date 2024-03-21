Парень курил в аэропорту
В аэропорту Иркутска 18-летний иностранный гражданин пытался подкупить транспортных полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Молодой человек курил в неположенном месте – возле аэровокзала международных авиалиний. Когда на него начали составлять протокол об административном правонарушении, он предложил транспортным полицейским тысячу рублей.
Правоохранители от взятки отказались. В ходе проверки документов они также выяснили, что молодой человек нарушил режим пребывания в Российской Федерации.
На него возбудили уголовное дело о покушении на мелкое взяточничество. Максимальное наказание по этой статье – год лишения свободы.
В аэропорту Иркутска иностранец пытался подкупить транспортных полицейских
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заасфальтируют участок на месте провала чуть позже
Ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть
Парень курил в аэропорту
Трамваи простаивали более получаса
Инцидент не повлиял на расписание поездов
Суд вынес ему обвинительный приговор
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Его не будет днём в посёлке Забайкальский
Пострадавших нет
В помещении находились дети
Подойти к входной двери и окнам из-за пламени было уже невозможно
Могут быть приняты меры прокурорского реагирования
Он установил специальное приложение на смартфон
Она прихватила телефон, который забыла студентка
Он незаконно подключил майнинговое оборудование