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В аэропорту Иркутска иностранец пытался подкупить транспортных полицейских

В аэропорту Иркутска иностранец пытался подкупить транспортных полицейских
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Парень курил в аэропорту

В аэропорту Иркутска 18-летний иностранный гражданин пытался подкупить транспортных полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Молодой человек курил в неположенном месте – возле аэровокзала международных авиалиний. Когда на него начали составлять протокол об административном правонарушении, он предложил транспортным полицейским тысячу рублей.

Правоохранители от взятки отказались. В ходе проверки документов они также выяснили, что молодой человек нарушил режим пребывания в Российской Федерации.

На него возбудили уголовное дело о покушении на мелкое взяточничество. Максимальное наказание по этой статье – год лишения свободы.

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