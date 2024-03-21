В аэропорту Иркутска иностранец пытался подкупить транспортных полицейских

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте

Парень курил в аэропорту



В аэропорту Иркутска 18-летний иностранный гражданин пытался подкупить транспортных полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Молодой человек курил в неположенном месте – возле аэровокзала международных авиалиний. Когда на него начали составлять протокол об административном правонарушении, он предложил транспортным полицейским тысячу рублей.



Правоохранители от взятки отказались. В ходе проверки документов они также выяснили, что молодой человек нарушил режим пребывания в Российской Федерации.



На него возбудили уголовное дело о покушении на мелкое взяточничество. Максимальное наказание по этой статье – год лишения свободы.



