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В Бурятии охотнадзор задержал жителя Краснодара

В Бурятии охотнадзор задержал жителя Краснодара
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
У него изъяли два карабина и две сотни патронов

В Бурятии продолжаются рейды республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования. Так, в Муйском районе республики госинспектор Бурприроднадзора во время рейда задержал жителя Краснодара, который приехал на незаконную охоту.

Нарушитель находился на территории охотничьего хозяйства без разрешения на охоту и ношение оружия. Изъяты два карабина и более 200 патронов. Теперь нарушителя ожидает суд.

- Благодаря работе госинспектора удалось избежать незаконной охоты и были сохранены объекты животного мира республики, - сообщает Бурприроднадзор. - Напомним, что при осуществлении охоты необходимо иметь при себе разрешение на охоту, на оружие, охотничий билет.
Бурятия браконьерство охота

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