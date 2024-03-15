15 марта

14 марта

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В Забайкалье пенсионерка погибла из-за непотушенной сигареты

В Забайкалье пенсионерка погибла из-за непотушенной сигареты
Происшествия, 
Тело нашла соцработник

14 марта 65-летняя пенсионерка погибла на пожаре в своей квартире в селе Ковыли Краснокаменского района Забайкальского края.

Сильное задымление в квартире, а потом и тело женщины обнаружила социальный работник, которая регулярно посещала пенсионерку.

- Сотрудники государственного пожарного надзора установили, что хозяйка квартиры уснула с непотушенной сигаретой, в результате чего загорелось кресло, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Женщина получила отравление угарным газом и скончалась.

С начала года в Забайкальском крае произошло 800 пожаров. 25 человек погибли, ещё 17 пострадали. 
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