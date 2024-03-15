В Забайкалье пенсионерка погибла из-за непотушенной сигареты

Тело нашла соцработник



14 марта 65-летняя пенсионерка погибла на пожаре в своей квартире в селе Ковыли Краснокаменского района Забайкальского края.



Сильное задымление в квартире, а потом и тело женщины обнаружила социальный работник, которая регулярно посещала пенсионерку.



- Сотрудники государственного пожарного надзора установили, что хозяйка квартиры уснула с непотушенной сигаретой, в результате чего загорелось кресло, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



Женщина получила отравление угарным газом и скончалась.



С начала года в Забайкальском крае произошло 800 пожаров. 25 человек погибли, ещё 17 пострадали.

