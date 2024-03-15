Тело нашла соцработник
14 марта 65-летняя пенсионерка погибла на пожаре в своей квартире в селе Ковыли Краснокаменского района Забайкальского края.
Сильное задымление в квартире, а потом и тело женщины обнаружила социальный работник, которая регулярно посещала пенсионерку.
- Сотрудники государственного пожарного надзора установили, что хозяйка квартиры уснула с непотушенной сигаретой, в результате чего загорелось кресло, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Женщина получила отравление угарным газом и скончалась.
С начала года в Забайкальском крае произошло 800 пожаров. 25 человек погибли, ещё 17 пострадали.
В Забайкалье пенсионерка погибла из-за непотушенной сигареты
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Тело нашла соцработник
Всего спасатели доставили на берег восемь человек
На период выборов в городе запрещены земляные работы
Поджигателями оказались ученики первого и второго классов
На место выезжали взрывотехники Росгвардии
Пожар потушили за 11 минут
Драгметалл конфисковали
Расправа, как выяснилось, произошла из-за нецензурного оскорбления
Обвиняемый признал свою вину
Он спрятал «запрещёнку» в сумке
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
На днях из одного домашнего питомца достали пулю
Он наносил удары ножом в шею
Дом загорелся ночью
Суд вынес ему обвинительный приговор