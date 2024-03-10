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В Бурятии преступнику условку заменили реальным сроком

В Бурятии преступнику условку заменили реальным сроком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина проведёт за решёткой один год

Недавно Верховный суд Бурятии в апелляционном порядке рассмотрел приговор жителю Иволгинского района. Мужчину признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража») и дали ему год лишения свободы, отменив назначенное ранее условное наказание.

Как выяснилось, мужчина, уже осуждённый за тяжкое преступление, во время испытательного срока вновь преступил закон. Служители Фемиды не нашли оснований для смягчения наказания.

Сельчанин решил оспорить это решение районного суда в Верховном, однако апелляционные жалобы осуждённого и его защитника оставили без удовлетворения.

кража уголовное дело суд

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