Мужчина проведёт за решёткой один год
Недавно Верховный суд Бурятии в апелляционном порядке рассмотрел приговор жителю Иволгинского района. Мужчину признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража») и дали ему год лишения свободы, отменив назначенное ранее условное наказание.
Как выяснилось, мужчина, уже осуждённый за тяжкое преступление, во время испытательного срока вновь преступил закон. Служители Фемиды не нашли оснований для смягчения наказания.
Сельчанин решил оспорить это решение районного суда в Верховном, однако апелляционные жалобы осуждённого и его защитника оставили без удовлетворения.
В Бурятии преступнику условку заменили реальным сроком
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он истыкал мужчину ножом и едва не зарезал ещё одного
Мужчина проведёт за решёткой один год
А ещё двое несовершеннолетних получили травмы
В жильё она хлынула через подполье
Ещё два человека получили травмы
Мужчина обратился за помощью к медикам
Очевидцев происшествия просят откликнуться и сообщить о виновных лицах
Вода резко хлынула из подполья и затопила дом в посёлке
Происшествия, 08.03.2024
В настоящее время долг полностью погашен
Происшествия, 08.03.2024
В Шагонаре продолжается ликвидация последствий пожара на ТЭЦ
Аварию устроила женщина, не имеющая водительских прав
Ввведено реверсивное движение
Перед этим женщина лишилась 1,7 млн рублей
К пожару привело короткое замыкание
Водитель автомобиля влетел в препятствие