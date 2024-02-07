Причиной стал пожар в многоквартирном доме
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введён в городе Усть-Илимск Иркутской области с 5 февраля в связи с пожаром в многоквартирном доме. На месте работает первый заместитель главы региона Роман Колесов совместно с представителями ГУ МЧС России по области и администрации Усть-Илимска.
Напомним, что пожар произошёл 4 февраля в жилом доме по улице Профсоюзной, 3, на 28 квартир, где зарегистрировано 54 человека. По данным МЧС, возгорание было обнаружено слишком поздно. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Ещё двоих спасли пожарные. Мужчину 1991 года рождения и женщину (1992) госпитализировали в Усть-Илимскую городскую больницу. Дом площадью 696 квадратных метров сгорел полностью.
- В Усть-Илимске оперативно проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации города. Принято решение о введении режима ЧС. На сегодня известно, что часть квартир в доме пустовала. Рассматриваются вопросы по выплатам погорельцам, предоставлению пострадавшим жилья из манёвренного фонда. Также организован сбор гуманитарной помощи, - доложил Роман Колесов.
На сегодня, 7 февраля, запланировано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Среди первоочередных тем – помощь пострадавшим с восстановлением утраченных документов, другие меры поддержки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В городе Иркутской области ввели режим ЧС
Происшествия, Фото:
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