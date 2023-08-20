В торговом центре в селе Бурятии произошёл пожар



В субботу, 19 августа, в торговом центре на улице Октябрьская в селе Кабанск загорелся подвал. Пожар потушили в 12:50. Пламя повредило бытовую технику в помещении на общей площади в 40 квадратных метров.



Кроме того, от огня пострадали 25 комплектов рыболовных костюмов, а также стены и потолок в магазине, где продают товары для рыбалки. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».

