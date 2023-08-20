В торговом центре в селе Бурятии произошёл пожар

От огня пострадали 25 рыболовных костюмов
В субботу, 19 августа, в торговом центре на улице Октябрьская в селе Кабанск загорелся подвал. Пожар потушили в 12:50. Пламя повредило бытовую технику в помещении на общей площади в 40 квадратных метров.
Кроме того, от огня пострадали 25 комплектов рыболовных костюмов, а также стены и потолок в магазине, где продают товары для рыбалки. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».
От огня пострадали 25 рыболовных костюмов
Из-за ДТП там ввели реверсивное движение
Электроснабжение там пока восстановили частично
Её приняли за настоящую
От них нет никаких вестей уже четвёртые сутки
Пенсионер застудил ноги и не мог самостоятельно передвигаться
Он пытался самостоятельно потушить пламя и получил ожоги
Их владельцев оштрафовали на 27 тысяч рублей
Потоп там произошёл после сильных дождей
Региональную трассу около него размыло
Их спас оказавшийся поблизости мужчина
Вышедшая из берегов река размыла участок БАМ
В одной из иномарок ехали дети
Мошенники за неделю обманули 41 жителя республики
Пострадавшая отказалась писать заявление