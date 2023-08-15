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У братчанина конфисковали «Тойоту» за пьяную езду

У братчанина конфисковали «Тойоту» за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчину приговорили к обязательным работам

40-летний житель Братска признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Суд установил, что 6 мая мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле «Тойота» по одной из улиц Братска, где его остановил экипаж ДПС для проверки документов. Поскольку инспектор ГИБДД у водителя выявил признаки опьянения, отстранил его от управления автомобилем.

Впоследствии в отношении мужчины инициировано уголовное преследование, так как ранее он был подвергнут административному наказанию за непрохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд признал братчанина виновным, приговорив его к 300 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года. Автомобиль «Тойота», на котором передвигался осуждённый, конфискован в собственность государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. 
конфискация Иркутская область Братск ПДД

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