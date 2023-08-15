Мужчину приговорили к обязательным работам
40-летний житель Братска признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Суд установил, что 6 мая мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле «Тойота» по одной из улиц Братска, где его остановил экипаж ДПС для проверки документов. Поскольку инспектор ГИБДД у водителя выявил признаки опьянения, отстранил его от управления автомобилем.
Впоследствии в отношении мужчины инициировано уголовное преследование, так как ранее он был подвергнут административному наказанию за непрохождение медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Суд признал братчанина виновным, приговорив его к 300 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года. Автомобиль «Тойота», на котором передвигался осуждённый, конфискован в собственность государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
У братчанина конфисковали «Тойоту» за пьяную езду
Происшествия, Фото:
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