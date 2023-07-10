В Бурятии не могут найти пропавшую во время сплава туристку

В Бурятии продолжаются поиски туристки, пропавшей после сплава на катамаранах. 9 июля вертолёт Ми-8 МЧС России в Кабанском районе обследовал 150 километров акватории озера Байкал и береговой линии реки Снежная.
Наземная группировка спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда на аэролодке прошла 14 километров реки и прибрежной территории в местности Тёплые озёра.
- Поиск результатов не дал. В связи с наступлением тёмного времени суток работы приостановлены, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Несчастный случай с туристами из Новосибирска произошёл 6 июля. Группа из восьми туристов перевернулась на катамаранах, сплавляясь по реке Снежная. Трое из них смогли сразу выбраться на сушу.
На следующий день нашли четверых, с ними всё в порядке. Поиски пятой туристки продолжаются.