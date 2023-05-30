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В Улан-Удэ вор подстригся сразу после кражи, чтобы его не вычислили

В Улан-Удэ вор подстригся сразу после кражи, чтобы его не вычислили
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Двое друзей стащили дорогую туалетную воду

В Улан-Удэ вор сразу после того, как украл дорогую туалетную воду, сменил причёску. Стрижку он сделал, надеясь, что теперь его не вычислят. Однако это молодого человека не спасло.

Кража произошла в магазине косметики на улице Балтахинова, откуда стащили флакон туалетной воды стоимостью 9 тысяч рублей. Заявление работники подал в полицию.

- Сотрудники вневедомственной охраны, просмотрев видеозаписи с камер видеонаблюдения, установили приметы подозреваемых и передали ориентировку наружных нарядам. В результате отработки прилегающей территории росгвардейцы по подозрению в совершении преступления задержали 21-летнего жителя столицы. Молодой человек после преступления, чтобы изменить внешний облик, зашёл в парикмахерскую и подстригся, но был всё равно опознан сотрудниками Росгвардии. Второго подозреваемого задержали сотрудники полиции, им оказался 17-летний улан-удэнец. У него было изъято похищенное, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Выяснилось, один из задержанных украл с витрины флакон женской туалетной воды и передал сообщнику. Последний спрятал флакон в свой пакет и покинул торговый зал, не оплатив товар. Затем злоумышленники разошлись в разные стороны.

Впоследствии один из задержанных планировал подарить духи своей девушке.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.

кража Росгвардия

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