В Улан-Удэ вор подстригся сразу после кражи, чтобы его не вычислили





В Улан-Удэ вор сразу после того, как украл дорогую туалетную воду, сменил причёску. Стрижку он сделал, надеясь, что теперь его не вычислят. Однако это молодого человека не спасло.Кража произошла в магазине косметики на улице Балтахинова, откуда стащили флакон туалетной воды стоимостью 9 тысяч рублей. Заявление работники подал в полицию.- Сотрудники вневедомственной охраны, просмотрев видеозаписи с камер видеонаблюдения, установили приметы подозреваемых и передали ориентировку наружных нарядам. В результате отработки прилегающей территории росгвардейцы по подозрению в совершении преступления задержали 21-летнего жителя столицы. Молодой человек после преступления, чтобы изменить внешний облик, зашёл в парикмахерскую и подстригся, но был всё равно опознан сотрудниками Росгвардии. Второго подозреваемого задержали сотрудники полиции, им оказался 17-летний улан-удэнец. У него было изъято похищенное, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.Выяснилось, один из задержанных украл с витрины флакон женской туалетной воды и передал сообщнику. Последний спрятал флакон в свой пакет и покинул торговый зал, не оплатив товар. Затем злоумышленники разошлись в разные стороны.Впоследствии один из задержанных планировал подарить духи своей девушке.В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело.