Они зафиксированы ночью
Два землетрясения с разницей в полчаса произошли в ночь на понедельник в Курумканском районе Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, первый подземный толчок магнитудой 3,1 был зарегистрирован в 4:03 по местному времени. Второй толчок 3 - в 4:27.
Эпицентры обоих землетрясений находились в долине впадающей в Байкал реки Баргузин, в 77 км восточнее озера, в 10 км юго-западнее посёлка Майский.
Ощущались ли толчки в населённых пунктах, уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», последнее землетрясение, которое почувствовали многие жители Бурятии, было зарегистрировано вечером 7 мая. Эпицентр находится в Кабанском районе. Помимо него, «тряхнуло» ещё пять районов – Прибайкальский, Иволгинский, Селенгинский, Тарбагатайский и Заиграевский, а также Улан-Удэ.
Два землетрясения с разницей в полчаса произошли в Бурятии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пока речь идёт о взятках на 250 тысяч рублей
Они зафиксированы ночью
К моменту задержания часть денег он уже потратил
С начала сезона зарегистрировано почти 150 пожаров
Так они имитируют работу из банковского офиса
На отпечатки его лап набрели любители скандинавской ходьбы
Автомобилиста просят прийти в МКУ «Городская среда»
Женщина поверила «сотруднику Центробанка» и «заместителю министра Главного управления департамента безопасности»
Кражу одобрила его дочь
На подозрительного молодого человека обратили внимание росгвардейцы
Статистику озвучили таможенники
Наезд произошёл возле многоквартирного дома
Пенсионер не был пристёгнут
Изъятая продукция будет уничтожена
Хозяева горящей квартиры ждали помощи на балконе