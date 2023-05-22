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Два землетрясения с разницей в полчаса произошли в Бурятии

Два землетрясения с разницей в полчаса произошли в Бурятии
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Они зафиксированы ночью

Два землетрясения с разницей в полчаса произошли в ночь на понедельник в Курумканском районе Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, первый подземный толчок магнитудой 3,1 был зарегистрирован в 4:03 по местному времени. Второй толчок 3 - в 4:27.

Эпицентры обоих землетрясений находились в долине впадающей в Байкал реки Баргузин, в 77 км восточнее озера, в 10 км юго-западнее посёлка Майский.

Ощущались ли толчки в населённых пунктах, уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», последнее землетрясение, которое почувствовали многие жители Бурятии, было зарегистрировано вечером 7 мая. Эпицентр находится в Кабанском районе. Помимо него, «тряхнуло» ещё пять районов – Прибайкальский, Иволгинский, Селенгинский, Тарбагатайский и Заиграевский, а также Улан-Удэ.


землетрясение

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