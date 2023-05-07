Сильный гул: Жители Бурятии ощутили землетрясение





В МЧС по Иркутской области уточнили, что очаг землетрясения находился в 22 километрах к северо-западу от села Оймур в Кабанском районе. Интенсивность в эпицентре составила 6,1 балла.



В Иркутском и Ольхонском районах Приангарья ощущалось 3 балла. Разрушений нет, все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.





По данным республиканского управления МЧС, помимо Улан-Удэ, в Бурятии «тряхнуло» шесть районов – Кабанский, Прибайкальский, Иволгинский, Селенгинский, Тарбагатайский и Заиграевский.

Поздним вечером 7 мая ощутимо «тряхнуло» Бурятию и соседнюю Иркутскую область. Землетрясение произошло примерно в 22:07 по местному времени.Своими впечатлениями от внезапного подземного толчка жители республики и, в частности – Улан-Удэ, делятся в соцсетях. «44 квартал – очень долго и сильно было», «Машзавод, прямо нормально так тряхануло», «Сильный гул – я думала, ветер поднялся», «Гул был, собаки залаяли», «Сон как рукой сняло, на пятом этаже очень эффектно чувствовалось», «Виадук. Даже первый этаж раскачало», – отмечают наши земляки.По словам некоторых интернет-пользователей, у них «диван ходил ходуном». «Было страшно», – заявили они. Другие, как это обычно бывает, вообще ничего не заметили.