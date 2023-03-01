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Энергетики выплатили более 400 тысяч за убитых током коров

Энергетики выплатили более 400 тысяч за убитых током коров
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Чтобы получить выплату, владелице коров пришлось обратиться в суд

В Бурятии под контролем судебных приставов электросетевая компания выплатила более 400 тысяч рублей, владелице коров, погибших от удара током. Чтобы возместить потерю животных, женщине пришлось обратится в суд.

- Как было установлено, в одном из районов Бурятии упала опора ВЛ-10кВ. Электросетевой компанией, которой принадлежит воздушная линия электропередачи, не были своевременно приняты меры по отключению электроэнергии. В результате три молодые дойные коровы из личного подсобного хозяйства истицы получили смертельный удар электрическим током, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.

Судом исковые требования были полностью удовлетворены. Электросетевую компанию обязали выплатить 415 тысяч рублей.

Под контролем судебного пристава-исполнителя организация выплатила всю сумму компенсации. На сегодняшний день исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
судебные приставы

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