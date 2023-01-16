Волонтёры перевезли животное в Иркутск для проведения операции
На трассе под городом Тулун в Иркутской области очевидцы нашли собаку с многочисленными переломами, примёрзшую ко льду. Неравнодушные люди отмораживали пса горячей водой, а затем отвезли в ветеринарный госпиталь для бездомных животных при питомнике «К9» в Иркутск.
Зооволонтёры считают, что собаку сбила машина.
- Вероятнее всего, его сбила машина. Везли в клинику «Добровед» около пяти часов с Тулуна, за поездку предложили собаке съесть котлету - он съел, но на лапу не опирался, она кровоточила. Передняя левая конечность была в висячем положении, - написали волонтёры.
Сейчас малыш в ожидании операции остеосинтеза. Сотрудники питомника запустили благотворительный сбор средств для её проведения.
В Иркутской области нашли примёрзшую ко льду собаку с несколькими переломами
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Кроме того, за неделю в городе отремонтировали 61 водоколонку
Волонтёры перевезли животное в Иркутск для проведения операции
Пожары произошли в Кабанском и Тарбагатайском районах
Водитель «Волги» сбил двух человек
Произошёл отказ сигнализации створок тормозной системы
Сельчанин приехал в Улан-Удэ на рейсовом автобусе
Мужчина пытался удрать от группы задержания
На одном пожаре погиб человек
Женщина потеряла 59 тысяч рублей
Женщину отправили в колонию
За два дня поймали более 30 пьяных водителей
Она забрала у пенсионерки 300 тысяч рублей
Мужчине помогли вернуться домой
Прокуратура озвучила статистические данные
По вине молодого автомобилиста пострадали люди