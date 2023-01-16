В Иркутской области нашли примёрзшую ко льду собаку с несколькими переломами

Волонтёры перевезли животное в Иркутск для проведения операции



На трассе под городом Тулун в Иркутской области очевидцы нашли собаку с многочисленными переломами, примёрзшую ко льду. Неравнодушные люди отмораживали пса горячей водой, а затем отвезли в ветеринарный госпиталь для бездомных животных при питомнике «К9» в Иркутск.



Зооволонтёры считают, что собаку сбила машина.



- Вероятнее всего, его сбила машина. Везли в клинику «Добровед» около пяти часов с Тулуна, за поездку предложили собаке съесть котлету - он съел, но на лапу не опирался, она кровоточила. Передняя левая конечность была в висячем положении, - написали волонтёры.



Сейчас малыш в ожидании операции остеосинтеза. Сотрудники питомника запустили благотворительный сбор средств для её проведения.



