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В Иркутской области нашли примёрзшую ко льду собаку с несколькими переломами

В Иркутской области нашли примёрзшую ко льду собаку с несколькими переломами
Происшествия,  Фото:t.me/pitomnik_sobak_k9
Волонтёры перевезли животное в Иркутск для проведения операции

На трассе под городом Тулун в Иркутской области очевидцы нашли собаку с многочисленными переломами, примёрзшую ко льду. Неравнодушные люди отмораживали пса горячей водой, а затем отвезли в ветеринарный госпиталь для бездомных животных при питомнике «К9» в Иркутск.

Зооволонтёры считают, что собаку сбила машина.

- Вероятнее всего, его сбила машина. Везли в клинику «Добровед» около пяти часов с Тулуна, за поездку предложили собаке съесть котлету - он съел, но на лапу не опирался, она кровоточила. Передняя левая конечность была в висячем положении, - написали волонтёры.

Сейчас малыш в ожидании операции остеосинтеза. Сотрудники питомника запустили благотворительный сбор средств для её проведения.

собаки

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