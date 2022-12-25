25 декабря

24 декабря

23 декабря

Популярное

В Улан-Удэ на пожаре спасли двух человек

В Улан-Удэ на пожаре спасли двух человек
Происшествия,  Фото:t.me/TVcom_news
Пожар произошёл на улице Гагарина

В воскресенье, 25 декабря, в Улан-Удэ произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Гагарина. Видео с места событий опубликовала в своём телеграм-канале телекомпания «Тивиком». На кадрах запечатлели густой чёрный дым, валящий из квартиры на втором этаже.

Сообщение о пожаре поступило на центральный пульт пожарной охраны в 14:32, уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

- На место пожара незамедлительно были отправлены дежурные караулы пожарно-спасательного отряда. Самостоятельно из подъезда эвакуировались пять человек. Двух человек спасли со второго этажа. Одного пострадавшего передали работникам скорой помощи, - сообщили в ведомстве.

Пожар ликвидирован на площади 10 кв.м.

Причина возгорания устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.

Всего в тушении участвовали 25 пожарных и шесть единиц техники.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сгорела легковушка
В Улан-Удэ сгорела легковушка
Происшествия, 25.12.2022
Пожар произошёл в посёлке Восточный
В Улан-Удэ более получаса простаивали трамваи
В Улан-Удэ более получаса простаивали трамваи
Происшествия, 25.12.2022
Инцидент произошёл возле Центрального рынка
В Бурятии при сходе лавины пострадала женщина
В Бурятии при сходе лавины пострадала женщина
Происшествия, 24.12.2022
Сход снежной массы произошёл на пике Броненосец
На трассе в Бурятии произошло столкновение шести фур
На трассе в Бурятии произошло столкновение шести фур
Происшествия, 24.12.2022
Движение транспортных средств на федеральной автодороге Р-258 ограничено
Ревнивый житель Иркутской области в бане застрелил жену
Ревнивый житель Иркутской области в бане застрелил жену
Происшествия, 23.12.2022
С места происшествия изъяты ружье и две гильзы
В Чите полицейские изъяли 15 тонн контрафактного алкоголя
В Чите полицейские изъяли 15 тонн контрафактного алкоголя
Происшествия, 23.12.2022
Палёный алкоголь хранили в арендованных гаражах
В Улан-Удэ вынесли приговор за убийство у лаундж-бара
В Улан-Удэ вынесли приговор за убийство у лаундж-бара
Происшествия, 23.12.2022
Погиб молодой человек, который не принимал участия ни в каком конфликте
В Улан-Удэ массово «сошли с ума» светофоры
В Улан-Удэ массово «сошли с ума» светофоры
Происшествия, 23.12.2022
Из-за этого в городе образовались крупные пробки
В Бурятии на трассе сгорела Mazda Familia
В Бурятии на трассе сгорела Mazda Familia
Происшествия, 23.12.2022
Сперва водитель увидел искры в моторном отсеке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^