В Улан-Удэ на пожаре спасли двух человек

Пожар произошёл на улице Гагарина



В воскресенье, 25 декабря, в Улан-Удэ произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Гагарина. Видео с места событий опубликовала в своём телеграм-канале телекомпания «Тивиком». На кадрах запечатлели густой чёрный дым, валящий из квартиры на втором этаже.



Сообщение о пожаре поступило на центральный пульт пожарной охраны в 14:32, уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



- На место пожара незамедлительно были отправлены дежурные караулы пожарно-спасательного отряда. Самостоятельно из подъезда эвакуировались пять человек. Двух человек спасли со второго этажа. Одного пострадавшего передали работникам скорой помощи, - сообщили в ведомстве.



Пожар ликвидирован на площади 10 кв.м.



Причина возгорания устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.



Всего в тушении участвовали 25 пожарных и шесть единиц техники.



