Пожар произошёл на улице Гагарина
В воскресенье, 25 декабря, в Улан-Удэ произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Гагарина. Видео с места событий опубликовала в своём телеграм-канале телекомпания «Тивиком». На кадрах запечатлели густой чёрный дым, валящий из квартиры на втором этаже.
Сообщение о пожаре поступило на центральный пульт пожарной охраны в 14:32, уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
- На место пожара незамедлительно были отправлены дежурные караулы пожарно-спасательного отряда. Самостоятельно из подъезда эвакуировались пять человек. Двух человек спасли со второго этажа. Одного пострадавшего передали работникам скорой помощи, - сообщили в ведомстве.
Пожар ликвидирован на площади 10 кв.м.
Причина возгорания устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.
Всего в тушении участвовали 25 пожарных и шесть единиц техники.
В Улан-Удэ на пожаре спасли двух человек
Происшествия, Фото:
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