Двое жителей Забайкалья украли лошадей и забили их на мясо

Ущерб составил более 100 тысяч рублей



В полицию Сретенского района Забайкальского края заявили пропаже четырёх лошадей, содержащихся на фермерской стоянке. При этом были обнаружены места, где их предположительно забили на мясо.



Полицейские задержали двоих подозреваемых.



- Задержанные несколько раз приезжали в район безнадзорного выпаса животных и производили выстрел из огнестрельного оружия в сторону пасущегося табуна. Затем, обнаружив подстреленную лошадь, забирали её. Таким образом подозреваемые похитили четыре лошади, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.



Мясо они сбывали, а часть употребили сами. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. У мужчин изъяли два незарегистрированных огнестрельных оружия. Их направили на экспертизу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские проверяют задержанных на причастность других аналогичных преступлений. Также решается вопрос привлечь их к ответственности за незаконное хранение оружия.

