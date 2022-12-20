Ущерб составил более 100 тысяч рублей
В полицию Сретенского района Забайкальского края заявили пропаже четырёх лошадей, содержащихся на фермерской стоянке. При этом были обнаружены места, где их предположительно забили на мясо.
Полицейские задержали двоих подозреваемых.
- Задержанные несколько раз приезжали в район безнадзорного выпаса животных и производили выстрел из огнестрельного оружия в сторону пасущегося табуна. Затем, обнаружив подстреленную лошадь, забирали её. Таким образом подозреваемые похитили четыре лошади, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.
Мясо они сбывали, а часть употребили сами. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. У мужчин изъяли два незарегистрированных огнестрельных оружия. Их направили на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские проверяют задержанных на причастность других аналогичных преступлений. Также решается вопрос привлечь их к ответственности за незаконное хранение оружия.
Двое жителей Забайкалья украли лошадей и забили их на мясо
Происшествия, Фото:
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