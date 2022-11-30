Вытекло 300 кубометров мазута
29 ноября в посёлке Сосновый Бор в Улан-Удэ на котельной сломалась задвижки на мазутной ёмкости объёмом 2200 кубических метров. Из-за этого произошёл розлив нефтепродуктов.
- По предварительной информации, выход мазута составил 300 кубометров. Решается вопрос о дальнейшей утилизации, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
В 19:25 стало известно, что течь устранена. Специалисты заверили, что розлив нефтепродуктов прекращён.
Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ». Очевидцы запечатлели мазутные «реки». По словам местных жителей, отопление в домах не отключили, но батареи стали менее тёплыми. Представители МЧС, в свою очередь, уточнили, что котельная работала в штатном режиме.
В Улан-Удэ произошёл розлив нефтепродуктов
Происшествия, Фото:
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