Второй раз за сутки происходит «вредительство»
Часть Улан-Удэ вновь лишилась электричества по вине недобросовестных специалистов.
Вчера в шестом часу вечера на ул. Буйко, 33 неизвестный рабочий при грейдировании дороги повредил кабельную линию. В результате без света оставались жители ПВЗ и Пентагона. Общее время отключения превысило девять часов: кому-то электричество вернулось только в два часа ночи.
- Энергетики вынуждены были в экстренном режиме заниматься восстановлением электроснабжения. Хотя потребителей запитали в тот же вечер, восстановительные работы продолжаются и сегодня, - сообщили в компании «Россети Сибирь» в Бурятии
Но на этом череда «вредительства» не закончилась. Сегодня, 9 ноября, при производстве земляных работ экскаватор повредил воздушную линию электропередачи. В результате без света остались жители улиц Чайковского, Хоринская, Краснодонская, Туполева, Мунгонова, Антонова.
Восстановительные работы сейчас ведутся.
- Такие факты наносят значительный материальный ущерб электросетевому комплексу города. Энергетики вынуждены менять свои планы по подготовке к зиме и экстренно заниматься восстановлением электроснабжения, - подчёркивают специалисты.
Экскаваторщик оставил часть Улан-Удэ без света
Происшествия, Фото:
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