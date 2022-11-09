Часть Улан-Удэ была обесточена на девять часов

«Так надолго не отключали никогда», - жалуются местные жители



Вчера, 8 ноября, в Улан-Удэ в районе ПВЗ произошло масштабное отключение электричества.



- Свет пропал где-то в пять вечера, звонили в диспетчерскую. Они сказали, что авария, и включат через два часа. Мы тоже так надеялись. Обычно так надолго не отключали никогда. Всё ждали, ждали. Но в итоге свет включили только в десять вечера. Дома, расположенные выше от нашего дома, включили пораньше, в шесть вечера уже. Знаем, что у кого-то света не было и до двух ночи, - рассказал «Байкал-Daily» житель улицы Сосновая.



Ни приготовить еду, ни телефон зарядить. Хорошо, что свечи дома оказались, как раз на такой случай. Прямо как по старинке. Прошёл слух, что кто-то перерезал провода, вот и случилась авария.



- Без света сидел почти пять часов. Поскольку работаю из дома, это создало определённые неудобства. Был обесточен весь район, - рассказал ещё один местный житель.



Как выяснилось, не установленные пока рабочие порвали кабель во время земляных работ в 16:32. Из-за этого аварийно отключилась электроэнергия у жителей Железнодорожного района. Свет пропал у жителей Пентагона и ПВЗ по улицам Комсомольская, Октябрьская, Брестская, Дунайская, Лимонова, Выборгская, Сосновая, Буйко, Гвардейская, Иванова, Чаадаева, Целинная, Уссурийская, Норильская, Н. Петрова.



Также были обесточены школы, колледжи и детские сады, поликлиника: школа № 42 (ул. Комсомольская, 3я), школа № 41 (ул. Буйко, 29а), школа № 64 (ул. Буйко, 2б), санаторная школа-интернат № 28 (Гвардейская, 13), музыкально-гуманитарный лицей (ул. Комсомольская, 29), Республиканский многоуровневый колледж (ул. Гвардейская, 1а); детский сад № 139 «Чебурашка» (ул. Комсомольская, 20), детсад № 29 «Искорка» (ул. Буйко, 17в), детсад № 173 «Росинка» (ул. Октябрьская, 12б), детсад № 143 «Золотая рыбка», начальная школа-сад (ул. Буйко, 27а), городская поликлиника № 6 (ул. Комсомольская, 3а).



Последствия аварии были устранены не сразу, подключение всех домов проводилось поэтапно, с шести вечера почти до двух ночи.



Последними через резервный источник подключили жителей ряда домов по улице ул. Комсомольская, Буйко, Гвардейская уже почти в 2 часа ночи 9 ноября. Общее время отключения составило 9 часов 18 минут.

