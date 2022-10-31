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В Бурятии опрокинулась «Тойота Ипсум» с двумя детьми

В Бурятии опрокинулась «Тойота Ипсум» с двумя детьми
Происшествия,  Фото:"Кабанск-инфо"
Одну пассажирку госпитализировали

30 октября в 11:00 в районе села Фофоново Кабанского района Бурятии произошло ДТП.

Женщина-водитель автомобиля Toyota Ipsum не справилась с рулевым управлением и съехала в кювет, иномарка опрокинулась. О случившемся сообщили в группе «Кабанск-инфо. 24/7».


В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести 32-летняя пассажирка автомобиля, а также двое детей 2016 и 2021 года рождения. Женщину госпитализировали в Кабанскую центральную районную больницу. Детей отпустили домой.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 30 октября на трассе Култук-Монды погиб 26-летний водитель «Тойоты». Ещё одно смертельное ДТП произошло 28 октября в Селенгинском районе, где погиб мотоциклист
ДТП

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