В Бурятии опрокинулась «Тойота Ипсум» с двумя детьми

Одну пассажирку госпитализировали
30 октября в 11:00 в районе села Фофоново Кабанского района Бурятии произошло ДТП.
Женщина-водитель автомобиля Toyota Ipsum не справилась с рулевым управлением и съехала в кювет, иномарка опрокинулась. О случившемся сообщили в группе «Кабанск-инфо. 24/7».
В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести 32-летняя пассажирка автомобиля, а также двое детей 2016 и 2021 года рождения. Женщину госпитализировали в Кабанскую центральную районную больницу. Детей отпустили домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 30 октября на трассе Култук-Монды погиб 26-летний водитель «Тойоты»
. Ещё одно смертельное ДТП произошло 28 октября в Селенгинском районе, где погиб мотоциклист
.
Рейтинг составлен РИА Новости на основе данных МВД России
Одну пассажирку госпитализировали
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