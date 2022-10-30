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В Бурятии в ДТП скончался мужчина

В Бурятии в ДТП скончался мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Четыре человека осматриваются медиками

Сегодня ночью на 99 км трассы «Култук-Монды» произошло смертельное ДТП. Водитель «Тойоты Королла» 1996 года рождения, следуя со стороны посёлка Монды в направлении Култука, столкнулся с автомобилем «Форд Фокус» под управлением мужчины 1971 года рождения.

Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, в результате аварии скончался водитель «Тойоты».

Госпитализированы в больницу, осматриваются медиками три пассажира «Тойоты» и водитель «Форд Фокуса». 
ДТП

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