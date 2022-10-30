Четыре человека осматриваются медиками
Сегодня ночью на 99 км трассы «Култук-Монды» произошло смертельное ДТП. Водитель «Тойоты Королла» 1996 года рождения, следуя со стороны посёлка Монды в направлении Култука, столкнулся с автомобилем «Форд Фокус» под управлением мужчины 1971 года рождения.
Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, в результате аварии скончался водитель «Тойоты».
Госпитализированы в больницу, осматриваются медиками три пассажира «Тойоты» и водитель «Форд Фокуса».
В Бурятии в ДТП скончался мужчина
Происшествия, Фото:
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