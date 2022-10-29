В Бурятии в аварии скончался мотоциклист

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Водитель не справился с управлением и врезался в электроопору



Накануне, 28 октября, вечером в посёлке Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии произошла авария. Водитель 2003 года рождения, следуя по улице Солнечной, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, в результате ДТП молодой человек скончался.



Известно, что парень не имел водительского удостоверения.



В группе «Селенга-инфо.24/7» также отмечается, что несовершеннолетняя пассажирка мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирована в Гусионоозёрскую центральную районную больницу.





