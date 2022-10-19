В Иркутской области браконьеры попались с тушей косули









Как выяснилось на допросе, мужчины не имели разрешения на добычу, однако всё равно застрелили косулю. Добычу они планировали разделить между собой, но не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Как выяснилось на допросе, мужчины не имели разрешения на добычу, однако всё равно застрелили косулю. Добычу они планировали разделить между собой, но не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции.- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.





В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области полицейские поймали троих мужчин, незаконно убивших косулю.Браконьеры были задержаны во время рейда. Трое мужчин в возрасте от 32 до 62 лет были замечены в лесу в 5 километрах от села Ново-Николаевск с тушей дикой косули на руках.Полицейские изъяли тушу косули, а также два охотничьих ружья и патроны к ним, два ножа и автомобиль «УАЗ».