На дороге в Бурятии водитель «Тойоты» сбил корову









Сегодня, 10 сентября, около девяти часов утра в Селенгинском районе Бурятии, на автодороге А-314, в 10 км от села Харгана произошло ДТП.По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» врезался корову. В результате ДТП пострадал водитель и три пассажира 1962, 1994 и 1985 годов рождения. Их сейчас осматривают медики, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.