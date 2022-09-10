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На дороге в Бурятии водитель «Тойоты» сбил корову

На дороге в Бурятии водитель «Тойоты» сбил корову
Происшествия,  Фото:УГИБДД МВД по Бурятии; Baikal-daily.ru
Пострадавших водителя и пассажиров сейчас осматривают медики

Сегодня, 10 сентября, около девяти часов утра в Селенгинском районе Бурятии, на автодороге А-314, в 10 км от села Харгана произошло ДТП.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» врезался корову. В результате ДТП пострадал водитель и три пассажира 1962, 1994 и 1985 годов рождения. Их сейчас осматривают медики, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.  


ДТП

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