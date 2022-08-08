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В Бурятии в ДТП погибла женщина и пострадали четверо детей

В Бурятии в ДТП погибла женщина и пострадали четверо детей
Происшествия,  Фото:"Заиграево-инфо"
Пострадавших доставили в Улан-Удэ вертолётом

В воскресенье, 7 августа, в Заиграевском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. На дороге между посёлком Хара-Кутул и улусом Тарбагатай автомобиль «Тойота Камри Грация» съехал с дороги и врезался в земляную насыпь.

В результате аварии на месте скончалась 61-летняя женщина-водитель. Травмы получили 34-летняя пассажирка и четверо детей (2013, 2014, 2016 и 2018 годов рождения), сообщили в УГИБДД по Бурятии. 


Пострадавшие сперва были госпитализированы в Кижинскую районную больницу. Ситуацию оперативно взял на координацию минздрав Бурятии, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова. Для эвакуации пострадавших в тот же день вылетел вертолёт санавиации.
 
- В 16.35 часов бригада медиков на борту санитарной авиации территориального центра медицины катастроф вылетела к пострадавшим, также была направлена в Кижингинскую больницу ещё одна команда медиков наземным транспортом. В 21 час после стабилизации состояния пострадавших ожидается прибытие санборта с пациентами. Детская республиканская клиническая больница и республиканская клиническая больница имени Семашко готовы к приёму пациентов, - сообщила накануне вечером Евгения Лудупова.

Процессуальную проверку по факту этого ДТП поставила на контроль прокуратура Бурятии.

- В ходе надзорных мероприятий также будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.       

Как сообщал «Байкал-Daily», 4 августа в Бурятии произошло два смертельных ДТП. В посёлке Селенгинск Кабанского района 66-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер» вылетел на спортивную площадку, где насмерть задавил 64-летнего мужчину. После внедорожник врезался в стену здания.

Днём в Улан-Удэ возле ЛВРЗ под колёса автомобиля Jeep Compass попал 70-летний пенсионер. Он переходил дорогу в неположенном месте, не став спускаться в подземный переход. Пожилой мужчина скончался на месте.

ДТП смерть

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