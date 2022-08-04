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В Бурятии внедорожник вылетел на спортплощадку и сбил насмерть мужчину

В Бурятии внедорожник вылетел на спортплощадку и сбил насмерть мужчину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
«Лэнд Крузер», вылетевший на спортивную площадку, сбил человека и врезался в здание

Сегодня днём, 4 августа, в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» вылетел на детскую спортивную площадку вблизи детско-юношеской спортивной школы. Он насмерть сбил человека, который находился на площадке, а после врезался в здание.

- По предварительным данным около 11 часов дня водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» 1956 года рождения потерял управление и вылетел на спортивную площадку, где в этот момент находился пешеход 1958 года рождения. После чего совершил наезд на здание. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель доставлен в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.


Сейчас на месте работают сотрудники МВД, пожарные и медики, уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Информация уточняется.



В Бурятии продолжается череда смертельных ДТП. Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня около 12 часов возле ЛВРЗ в Улан-Удэ насмерть сбили мужчину.

Накануне, 3 августа, в Кабанском районе на федеральной трассе «Байкал» водитель автомобиля «Хонда Фит» насмерть сбил велосипедиста. Удар был настолько сильным, что разбилось лобовое стекло, а крыша автомобиля оказалась смята.

Утром 3 августа в Тункинском районе в страшном ДТП погибли два молодых человека, им было 20 лет и 21 года. Автомобиль, на котором они ехали, врезался в дерево и оказался буквально разорван на части.

Вечером 1 августа в Заиграевском районе произошло смертельное ДТП, унёсшее жизни двух подростков. Компания одноклассников каталась на «Лэнд Крузере». Водитель не справился с управлением, и внедорожник перевернулся. 16-летний юноша, сидевший за рулём, погиб на месте. Его друг скончался на следующий день в больнице.

26 июля в Кабанском районе Бурятии погиб 83-летний мужчина, ехавший на мопеде. Его насмерть сбила фура.

25 июля в Окинском районе дедушка, двигавшийся задним ходом во дворе дома, насмерть задавил двухлетнего внука.

23 июля в Мухоршибирском районе погиб 28-летний молодой человек, опрокинувшийся на минивэне «Ниссан Прессаж».

19 июля в Тарбагатайском районе водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» погиб, врезавшись в пожарную машину.

17 июля в Мухоршибирском районе погиб мужчина, который выпал из кабины трактора. По нему проехался пьяный водитель.

ДТП смерть

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