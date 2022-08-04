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В Улан-Удэ посреди дня насмерть сбили пешехода

В Улан-Удэ посреди дня насмерть сбили пешехода
Происшествия,  Фото:АТВ
Наезд произошёл возле ЛВРЗ

Сегодня днём в Улан-Удэ насмерть сбили пешехода. Наезд произошёл возле остановки «Проходная ЛВРЗ» на улице Лимонова. 

 - По предварительным данным, около 12 часов дня водитель джипа совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кабанском районе на федеральной трассе «Байкал» водитель автомобиля «Хонда Фит» насмерть сбил велосипедиста. Удар был настолько сильным, что разбилось лобовое стекло, а крыша автомобиля оказалась смята.
ДТП смерть

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