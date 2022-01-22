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В Чите не стали возбуждать дело по поводу покалеченной собаки

В Чите не стали возбуждать дело по поводу покалеченной собаки
Происшествия,  Фото:pexels.com
Ветеринар пришёл к выводу, что собаку не скидывали с балкона

Летом в Чите нашумела история с искалеченным псом, которого нашли с тяжёлыми травмами, выходили и назвали Митч.

Травмированного пса обнаружили 19 августа в микрорайон Молодежный, 10 в Чите. Местный житель нашёл лежавшую на асфальте собаку. Он заявил, что пса с балкона четвёртого этажа выкинули пьяные жильцы. У Митча был перелом шейки бедра со смещением отломков вовнутрь, а также ушиб грудной клетки.

Тогда полиция не стала возбуждать уголовное дело по поводу жестокого обращения с животным, так как не нашла доказательств того, что собаку выбросили с четвёртого этажа. Затем прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и потребовала продолжить расследование.

Недавно в деле была поставлена точка. В возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» окончательно отказано. Ветеринар пояснил, что полученные повреждения маловероятны при падении с четвёртого этажа.

- Вектор приложенной силы скорее горизонтальный земле, к примеру, в ходе автотравмы, пинка, толчка или иного подобного воздействия. Свидетелей выброса собаки с балкона четвёртого этажа в ходе проверки не установлено – жильцы указанного дома ссылались на заявителя, как на первоисточник данных сведений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Нашедшего пса мужчину повторно опросили. Он пояснил, что сам лично не видел, как собаку скидывали с балкона. Вывод об этом сделал, поскольку его соседи сильно шумели в эту ночь и обсуждали на балконе то, что надо убрать собаку с земли.

- Состав преступления, предусмотренный ст. 245 УК РФ, предусматривает жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских повреждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. Вместе с тем обязательные признаки в виде гибели или увечья животному в данном случае отсутствуют – согласно объяснению ветеринара в настоящее время собака полностью здорова, - отметили в прокуратуре.

Прокуратура Черновского района Читы согласилась с принятым органом дознания решением об отказе в возбуждении уголовного дела.
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