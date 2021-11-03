Задержанный мужчина с наркотиками ранее был судим
На привокзальной площади станции Иркутск-пассажирский служебная собака указала кинологу на мужчину. Мужчину остановили; выяснилось, что ему 39 лет, ранее он был судим за кражу.
Как оказалось, собака проявила бдительность не зря. У задержанного нашли более 12 граммов табака с гашишным маслом.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 Уголовного кодекса. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возле вокзала Иркутска собака помогла найти наркотики
Происшествия, Фото:
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