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В Иркутской области отправили за решётку члена банды сутенёров

В Иркутской области отправили за решётку члена банды сутенёров
Происшествия, 
Мужчина руководил структурным подразделением преступной группировки

Суд вынес первый приговор по делу об иркутской банде сутенёров. 32-летний мужчина признан виновным по статьям «Участие в преступном сообществе и руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением», «Организация занятия проституцией», «Вовлечение в занятие проституцией» и Похищение человека», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

С 2015 года на протяжении четырёх лет мужчина в составе организованного преступного сообщества занимался организацией занятия проституцией другими лицами. Он был активным участником преступного сообщества, где оказывал силовую поддержку лидеру на встречах в криминальных кругах.

Осуждённый непосредственно участвовал в совершении преступлений, вовлекал девушек в занятие проституцией. С применением физического насилия принуждал их работать в сфере интим-услуг. Также он похитил одну девушку, работавшую в его «фирме» и пытавшуюся сбежать и заставил продолжать заниматься проституцией.

С обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Вину в совершении преступлений признал, в содеянном раскаялся.

Иркутский областной суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года. Осуждённый был взят под стражу в зале суда.

Уголовные дела в отношении 20 соучастников преступлений находятся на стадии рассмотрения в суде.

Уголовное дело в отношении лидера преступного сообщества находится в производстве следователя. Лидер несколько лет назад скрылся за пределы России, постоянно менял страну проживания. В январе 2021 года он был задержан в Грузии и лишь в августе экстрадирован в Иркутск.


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