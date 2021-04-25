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Две аварии произошли на перекрёстке в 20а квартале Улан-Удэ

Две аварии произошли на перекрёстке в 20а квартале Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Происшествия случились с разницей в 30 минут

Сразу два ДТП были зарегистрированы вчера, 24 апреля, на перекрёстке с круговым движением в 20а квартале в Улан-Удэ. Сначала автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с учебной машиной Hyundai Solaris, за рулём которой находился курсант. В ДТП обошлось без пострадавших. Как отметили свидетели аварии, у виновника, водителя Toyota Land Cruiser, отсутствовал полис ОСАГО.

 

Буквально через 30 минут на этом же месте со стороны остановки «Товары Бурятии» произошло ещё одно дорожно-транспортное происшествие. Машина «Toyota Wish» столкнулась с автомобилем «Nissan Qashqai» под управлением пенсионерки. Пострадавших в результате ДТП нет, у виновника также не оказалось полиса ОСАГО. 


ДТП
 
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