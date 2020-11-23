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В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба

В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Житель Заиграево рубил лес недалеко от своего посёлка

Во время патрулирования лесов в Заиграевском районе Бурятии лесники услышали звук бензопилы. Углубившись в лес, они обнаружили мужчину, который заготавливал древесину. Лесники подошли с разных сторон и окружили нарушителя.

Выяснилось, что мужчина успел нанести ущерб лесному фонду более 13 тысяч рублей. «Чёрным» лесорубом оказался житель посёлка Заиграево.

Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений».

Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Справка:

О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
черные лесорубы
 
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