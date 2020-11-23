В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Житель Заиграево рубил лес недалеко от своего посёлка



Во время патрулирования лесов в Заиграевском районе Бурятии лесники услышали звук бензопилы. Углубившись в лес, они обнаружили мужчину, который заготавливал древесину. Лесники подошли с разных сторон и окружили нарушителя.



Выяснилось, что мужчина успел нанести ущерб лесному фонду более 13 тысяч рублей. «Чёрным» лесорубом оказался житель посёлка Заиграево.



Незаконно заготовленная древесина и бензопила были изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений».



Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Справка:



О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.

