Гусеницы пожирают кедровые шишки в Бурятии

Чем больше урожай, тем больше численность вредителей



Сборщики кедрового ореха с Баргузинских лесосек засняли на видео вредителя, пожирающего кедровые шишки. Видео опубликовали в группе «Кяхта-инфо. 24/7».



Сборщики дикоросов обнаружили вредителя кедровых шишек - гусеницу шишковой огнёвки. Эта бабочка из семейства узкокрылых огнёвок Dioryctria abietella распространена в Евразии. Вредящая стадия – гусеница.



Ситуацию прокомментировали в Центре защиты леса Бурятии. По их словам, чем выше урожай шишек, тем выше численность огнёвки. И чем урожай меньше, ниже численность вредителя и естественно доля повреждённых шишек.



- Перезимовавшие гусеницы окукливаются в июне. Лёт бабочек происходит во второй половине июня до конца июля. Яйца самки откладывают на развивающиеся шишки и питаются тканями шишки и семенами, выбрасывая бурую муку и экскременты наружу. Борьба с вредителями затруднена в связи со скрытным образом жизни обитанием гусениц внутри шишек. Экологически и экономически целесообразно проводить защитные мероприятия только на лесах семенных плантациях, - прокомментировал инженер, лесопатолог первой категории Александр Воинков.



Он подчеркнул, что обнаружение вредителя не обязательно означает массового поражения кедровых насаждений. Даже при массовом размножении шишковой огнёвки численность вредителя связано с урожайностью деревьев.



