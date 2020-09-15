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Гусеницы пожирают кедровые шишки в Бурятии

Гусеницы пожирают кедровые шишки в Бурятии
Происшествия,  Фото:"Кяхта-инфо"
Чем больше урожай, тем больше численность вредителей

Сборщики кедрового ореха с Баргузинских лесосек засняли на видео вредителя, пожирающего кедровые шишки. Видео опубликовали в группе «Кяхта-инфо. 24/7».

Сборщики дикоросов обнаружили вредителя кедровых шишек - гусеницу шишковой огнёвки. Эта бабочка из семейства узкокрылых огнёвок Dioryctria abietella распространена в Евразии. Вредящая стадия – гусеница.

Ситуацию прокомментировали в Центре защиты леса Бурятии. По их словам, чем выше урожай шишек, тем выше численность огнёвки. И чем урожай меньше, ниже численность вредителя и естественно доля повреждённых шишек.

- Перезимовавшие гусеницы окукливаются в июне. Лёт бабочек происходит во второй половине июня до конца июля. Яйца самки откладывают на развивающиеся шишки и питаются тканями шишки и семенами, выбрасывая бурую муку и экскременты наружу. Борьба с вредителями затруднена в связи со скрытным образом жизни обитанием гусениц внутри шишек. Экологически и экономически целесообразно проводить защитные мероприятия только на лесах семенных плантациях, - прокомментировал инженер, лесопатолог первой категории Александр Воинков.

Он подчеркнул, что обнаружение вредителя не обязательно означает массового поражения кедровых насаждений. Даже при массовом размножении шишковой огнёвки численность вредителя связано с урожайностью деревьев.

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