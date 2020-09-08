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В Улан-Удэ с продавцом грибов расплатились фальшивыми деньгами

В Улан-Удэ с продавцом грибов расплатились фальшивыми деньгами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Покупатель убежал, прихватив с собой грибы

Улан-удэнец попытался разменять в продуктовом магазине на улице Пестеля купюру «банка приколов» номиналом 1000 рублей. В ответ продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали группу задержания, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Прибывшим росгвардейцам мужчина пояснил, что продавал возле магазина собранные в лесу грибы. Один из покупателей дал ему тысячу рублей одной банкнотой.

Грибник направился в ближайший магазин, чтобы разменять купюру. В торговой точке незадачливый продавец понял, что деньги ненастоящие. Но покупатель уже убежал, прихватив с собой грибы.

Для установления примет подозреваемого и уточнения всех обстоятельств произошедшего 44-летнего продавца грибов доставили в отдел полиции.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ осудили парня, который купил в Интернете фальшивые деньги и расплачивался ими.

Справка:

Передача кассиру билета «банка приколов» может стать поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 186. УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
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