Мужчина выждал, пока мать отводила ребёнка в садик
Ранее судимый 26-летний житель Улан-Удэ признан виновным в краже. С учётом приговора по другому делу ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 2,5 года в колонии строгого режима.
Преступление произошло в марте 2019 года. Проходя мимо детского сада, мужчина заметил, как женщина привезла ребёнка в учреждение, а на переднем сидении автомобиля оставила женскую сумку. Тогда горожанин решил украсть её. Он разбил стекло автомобиля на передней двери и стащил сумочку.
Ущерб составил 16 200 рублей.
Смягчающими обстоятельствами при назначении наказания стала явка с повинной, раскаяние, признание вины, болезненное состояние здоровья его родственников, посредственная характеристика, молодой возраст, наличие несовершеннолетнего ребёнка, мнение потерпевшей.
Обстоятельством, отягчающим наказание, стало наличие в его действиях рецидива преступлений.
Кроме того, в полном объёме удовлетворён гражданский иск потерпевшей о возмещении причинённого ущерба.
Приговор вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.
Улан-удэнец украл сумочку у мамочки возле детсада
Происшествия, Фото:
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