Бывший полицейский безуспешно пытался через суд восстановиться на работе
Бывший полицейский обратился в суд с иском к министерству внутренних дел по Бурятии о восстановлении его на работе.
Как следует из материалов дела, сотрудник полиции был уволен из органов МВД в связи с утратой доверия. В 2018 году он представил декларацию о доходах за предыдущий год, в которую «забыл» вписать купленный дом. Дом с земельным участком обошёлся полицейскому в четыре миллиона рублей. Это значительно больше дохода самого мужчины и его супруги за три последних года.
Бывший сотрудник пытался обжаловать своё увольнение. Суд первой инстанции пришёл к выводу, что увольнение правомерно. Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами.
- Коллегия отметила, что к сотрудникам правоохранительных органов законодатель предъявляет повышенные требования. В связи с чем увольнение сотрудника органов внутренних дел за непредставление сведений о расходах является единственным установленным законом способом пресечения нарушения антикоррупционного законодательства, - пояснили в Верховном суде Бурятии.
В Бурятии полицейского уволили за дом за четыре миллиона
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