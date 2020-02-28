В Бурятии полицейского уволили за дом за четыре миллиона

Бывший полицейский безуспешно пытался через суд восстановиться на работе



Бывший полицейский обратился в суд с иском к министерству внутренних дел по Бурятии о восстановлении его на работе.



Как следует из материалов дела, сотрудник полиции был уволен из органов МВД в связи с утратой доверия. В 2018 году он представил декларацию о доходах за предыдущий год, в которую «забыл» вписать купленный дом. Дом с земельным участком обошёлся полицейскому в четыре миллиона рублей. Это значительно больше дохода самого мужчины и его супруги за три последних года.



Бывший сотрудник пытался обжаловать своё увольнение. Суд первой инстанции пришёл к выводу, что увольнение правомерно. Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами.



- Коллегия отметила, что к сотрудникам правоохранительных органов законодатель предъявляет повышенные требования. В связи с чем увольнение сотрудника органов внутренних дел за непредставление сведений о расходах является единственным установленным законом способом пресечения нарушения антикоррупционного законодательства, - пояснили в Верховном суде Бурятии.





