 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Февраля

27 Февраля

Популярное

В Бурятии полицейского уволили за дом за четыре миллиона

В Бурятии полицейского уволили за дом за четыре миллиона
Происшествия, 
Бывший полицейский безуспешно пытался через суд восстановиться на работе

Бывший полицейский обратился в суд с иском к министерству внутренних дел по Бурятии о восстановлении его на работе.

Как следует из материалов дела, сотрудник полиции был уволен из органов МВД в связи с утратой доверия. В 2018 году он представил декларацию о доходах за предыдущий год, в которую «забыл» вписать купленный дом. Дом с земельным участком обошёлся полицейскому в четыре миллиона рублей. Это значительно больше дохода самого мужчины и его супруги за три последних года.

Бывший сотрудник пытался обжаловать своё увольнение. Суд первой инстанции пришёл к выводу, что увольнение правомерно. Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами.

- Коллегия отметила, что к сотрудникам правоохранительных органов законодатель предъявляет повышенные требования. В связи с чем увольнение сотрудника органов внутренних дел за непредставление сведений о расходах является единственным установленным законом способом пресечения нарушения антикоррупционного законодательства, - пояснили в Верховном суде Бурятии.


полиция утрата доверия увольнение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске водитель сбил семилетнего мальчика и сбежал
В Иркутске водитель сбил семилетнего мальчика и сбежал
Происшествия, 28.02.2020
Полицейские призывают водителя добровольно сдаться
В Бурятии полицейского уволили за дом за четыре миллиона
В Бурятии полицейского уволили за дом за четыре миллиона
Происшествия, 28.02.2020
Бывший полицейский безуспешно пытался через суд восстановиться на работе
В Улан-Удэ подросток стащил деньги из дублёнки коллеги
В Улан-Удэ подросток стащил деньги из дублёнки коллеги
Происшествия, 28.02.2020
Подросток устроился в организацию для подработки
В Иркутской области пьяный водитель босиком убежал в лес
В Иркутской области пьяный водитель босиком убежал в лес
Происшествия, 28.02.2020
О нарушителе на дороге сообщил неравнодушный ангарчанин
В Бурятии «чёрного лесоруба» выдали следы на снегу
В Бурятии «чёрного лесоруба» выдали следы на снегу
Происшествия, 28.02.2020
Лесники поджидали нарушителя, спрятавшись за машину
В Бурятии подросток угнал отечественное авто
В Бурятии подросток угнал отечественное авто
Происшествия, 28.02.2020
Парень проник в гараж, отжав оконную раму  
Улан-удэнка воровала куртки из магазина «Остин»
Улан-удэнка воровала куртки из магазина «Остин»
Происшествия, 28.02.2020
Девушке хитростью удалось пронести куртки через антикражные ворота
Улан-удэнец гулял по улицам в украденной ризе священника
Улан-удэнец гулял по улицам в украденной ризе священника
Происшествия, 28.02.2020
Мужчине так понравилось золотистое одеяние, что он украл его прямо в храме
Ангарчанин ограбил магазин цифровой техники
Ангарчанин ограбил магазин цифровой техники
Происшествия, 28.02.2020
Мужчина разбил витрину и забрал демонстрационные макеты дорогих смартфонов
В Бурятии 17-летняя девушка украла и увезла на санках 70 литров браги
В Бурятии 17-летняя девушка украла и увезла на санках 70 литров браги
Происшествия, 28.02.2020
Мужчину обокрала юная собутыльница, пока он лежал в больнице
Забайкалец украл из холодильника аптеки 100 тысяч
Забайкалец украл из холодильника аптеки 100 тысяч
Происшествия, 28.02.2020
В аптеку мужчина проник, взломав дверные запоры
^