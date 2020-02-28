В Бурятии подросток угнал отечественное авто

Парень проник в гараж, отжав оконную раму
Сотрудники полиции Мухоршибирского района по «горячим следам» задержали подозреваемого в угоне автомобиля – 16-летнего жителя районного центра.
Ночью молодой человек, отжав оконную раму, проник в гараж и угнал «ВАЗ». Автомобиль впоследствии бросил им неподалёку от места происшествия.
Несовершеннолетний состоит на учёте в ПДН за совершение преступления. В настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за серию имущественных преступлений, совершённых в составе группы лиц.
Гражданин нигде не учится и не работает.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
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