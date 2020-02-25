 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Февраля

Популярное

В Бурятии вор прятался в сливной канаве

В Бурятии вор прятался в сливной канаве
Происшествия, 
Сбежавшего вора в необычном месте нашли росгвардейцы

В Мухоршибири ночью на пульт охраны поступил сигнал тревоги с магазина подержанных товаров. Группа задержания прибыла на место через три минуты. Сотрудники обнаружили следы проникновения – разбитое окно и осколки стекла, рядом валялся деревянный брусок.

В ходе отработки прилегающей территории сотрудники вневедомственной охраны обнаружили подозреваемого в нескольких метрах от магазина. Мужчина прятался под мостиком в сливной канаве.

Задержанный, ранее неоднократно судимый 31-летний житель села Шаралдай, был доставлен в отдел полиции. Мужчина пояснил, что решил забрать свой мобильный телефон, который он ранее сдал в этот магазин.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
кража Росгвардия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии вор прятался в сливной канаве
В Бурятии вор прятался в сливной канаве
Происшествия, 25.02.2020
Сбежавшего вора в необычном месте нашли росгвардейцы
В Бурятии замначальника отдела полиции поймали пьяным и уволили
В Бурятии замначальника отдела полиции поймали пьяным и уволили
Происшествия, 25.02.2020
Пьяного подполковника застали прямо в служебном кабинете
В Улан-Удэ два автомобиля провалились под лёд
В Улан-Удэ два автомобиля провалились под лёд
Происшествия, 25.02.2020
Оба водители, провалившиеся под лёд, хотели сократить путь
В Улан-Удэ школьник украл телефон одноклассника
В Улан-Удэ школьник украл телефон одноклассника
Происшествия, 25.02.2020
Кражу он совершил во время урока физкультуры
В Улан-Удэ повар суши-бара обокрал компьютерный клуб
В Улан-Удэ повар суши-бара обокрал компьютерный клуб
Происшествия, 25.02.2020
Работники клуба удерживали вора до приезда полиции
В Улан-Удэ и пригороде домушники обчищали дома без сигнализации
В Улан-Удэ и пригороде домушники обчищали дома без сигнализации
Происшествия, 25.02.2020
Двое домушников отдавали предпочтение шубам и ювелирным украшениям
В Улан-Удэ на 13 часов отключали холодную воду
В Улан-Удэ на 13 часов отключали холодную воду
Происшествия, 25.02.2020
Под отключение попали жилые дома и школа №28
В Забайкалье спасли заблудившихся отца с дочерью
В Забайкалье спасли заблудившихся отца с дочерью
Происшествия, 24.02.2020
Водитель свернул не туда и уехал вверх по хребту
В Бурятии десятиклассник промышлял кражами в баре
В Бурятии десятиклассник промышлял кражами в баре
Происшествия, 24.02.2020
Полицейские задержали 17-летнего школьника по подозрению в кражах
В Бурятии проходчик работал по фальшивому диплому
В Бурятии проходчик работал по фальшивому диплому
Происшествия, 24.02.2020
Мужчина купил свидетельство за семь тысяч рублей
Забайкалец выхватил из рук прохожей сумку и убежал
Забайкалец выхватил из рук прохожей сумку и убежал
Происшествия, 23.02.2020
Чужие средства он потратил на собственные нужды, паспорт он порвал
^