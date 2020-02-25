В Бурятии вор прятался в сливной канаве

Сбежавшего вора в необычном месте нашли росгвардейцы



В Мухоршибири ночью на пульт охраны поступил сигнал тревоги с магазина подержанных товаров. Группа задержания прибыла на место через три минуты. Сотрудники обнаружили следы проникновения – разбитое окно и осколки стекла, рядом валялся деревянный брусок.



В ходе отработки прилегающей территории сотрудники вневедомственной охраны обнаружили подозреваемого в нескольких метрах от магазина. Мужчина прятался под мостиком в сливной канаве.



Задержанный, ранее неоднократно судимый 31-летний житель села Шаралдай, был доставлен в отдел полиции. Мужчина пояснил, что решил забрать свой мобильный телефон, который он ранее сдал в этот магазин.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

