Сбежавшего вора в необычном месте нашли росгвардейцы
В Мухоршибири ночью на пульт охраны поступил сигнал тревоги с магазина подержанных товаров. Группа задержания прибыла на место через три минуты. Сотрудники обнаружили следы проникновения – разбитое окно и осколки стекла, рядом валялся деревянный брусок.
В ходе отработки прилегающей территории сотрудники вневедомственной охраны обнаружили подозреваемого в нескольких метрах от магазина. Мужчина прятался под мостиком в сливной канаве.
Задержанный, ранее неоднократно судимый 31-летний житель села Шаралдай, был доставлен в отдел полиции. Мужчина пояснил, что решил забрать свой мобильный телефон, который он ранее сдал в этот магазин.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии вор прятался в сливной канаве
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