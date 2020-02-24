Полицейские задержали 17-летнего школьника по подозрению в кражах
Сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего десятиклассника по подозрению в краже телефона у 42-летней жительницы села Курумкан.
Дознаватель установил, что школьник ночью в питейном заведении украл из оставленного без присмотра рюкзака мобильный телефон и две тысячи рублей. Украденное уже изъято.
Во время следственных действий установлена причастность молодого человека ещё к одной краже в этом же баре. Подросток подозревается в краже мобильного телефона из кармана куртки, висевшей на вешалке в зале. Владелец имущества, оставив ценные вещи без присмотра, сидел с компанией друзей за столиком.
Подросток ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он попался на карманной краже в ноябре 2019 года.
По данном фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии десятиклассник промышлял кражами в баре
Происшествия, Фото:
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