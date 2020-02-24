 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Февраля

Популярное

В Бурятии десятиклассник промышлял кражами в баре

В Бурятии десятиклассник промышлял кражами в баре
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Полицейские задержали 17-летнего школьника по подозрению в кражах

Сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего десятиклассника по подозрению в краже телефона у 42-летней жительницы села Курумкан.

Дознаватель установил, что школьник ночью в питейном заведении украл из оставленного без присмотра рюкзака мобильный телефон и две тысячи рублей. Украденное уже изъято.

Во время следственных действий установлена причастность молодого человека ещё к одной краже в этом же баре. Подросток подозревается в краже мобильного телефона из кармана куртки, висевшей на вешалке в зале. Владелец имущества, оставив ценные вещи без присмотра, сидел с компанией друзей за столиком.

Подросток ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он попался на карманной краже в ноябре 2019 года.

По данном фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье спасли заблудившихся отца с дочерью
В Забайкалье спасли заблудившихся отца с дочерью
Происшествия, 24.02.2020
Водитель свернул не туда и уехал вверх по хребту
В Бурятии проходчик работал по фальшивому диплому
В Бурятии проходчик работал по фальшивому диплому
Происшествия, 24.02.2020
Мужчина купил свидетельство за семь тысяч рублей
Забайкалец выхватил из рук прохожей сумку и убежал
Забайкалец выхватил из рук прохожей сумку и убежал
Происшествия, 23.02.2020
Чужие средства он потратил на собственные нужды, паспорт он порвал
У забайкалки украли дорогие ювелирные украшения
У забайкалки украли дорогие ювелирные украшения
Происшествия, 23.02.2020
Сумма ущерба составила 257 тысяч рублей
В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору
В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору
Происшествия, 22.02.2020
Горожане оставались без света около двух часов 
В Улан-Удэ участник ДТП переодевался прямо на месте аварии
В Улан-Удэ участник ДТП переодевался прямо на месте аварии
Происшествия, 21.02.2020
Кроме того, у мужчины были разные ботинки на ногах
Иркутянин укусил и ограбил девушку
Иркутянин укусил и ограбил девушку
Происшествия, 21.02.2020
Нападавший получил четыре года лишения свободы в колонии строгого режима
В Улан-Удэ изолировали туристку из Таиланда
В Улан-Удэ изолировали туристку из Таиланда
Происшествия, 21.02.2020
Горожанка почувствовала недомогание после недавнего отдыха
В Забайкалье начальник из колонии вымогал у осуждённых взятки
В Забайкалье начальник из колонии вымогал у осуждённых взятки
Происшествия, 21.02.2020
Он вымогал взятки на общую сумму в 100 тысяч рублей
По Улан-Удэ будет курсировать «новогодний» трамвай
По Улан-Удэ будет курсировать «новогодний» трамвай
Происшествия, 21.02.2020
Также в вагоне играют песни бурятских исполнителей  
Жительница Иркутской области устроила наркопритон
Жительница Иркутской области устроила наркопритон
Происшествия, 21.02.2020
Ей грозит до четырёх лет лишения свободы
Под Иркутском в ДТП пострадал пятилетний ребёнок
Под Иркутском в ДТП пострадал пятилетний ребёнок
Происшествия, 21.02.2020
Ребёнок находился в детском удерживающем устройство
Московские врачи «делают невозможное» для сбитого лихачом мальчика из Бурятии
Московские врачи «делают невозможное» для сбитого лихачом мальчика из Бурятии
Происшествия, 21.02.2020
О состоянии парализованного после страшного ДТП Максима рассказал экс-помощник главы Следственного комитета России
^