В Бурятии десятиклассник промышлял кражами в баре

Полицейские задержали 17-летнего школьника по подозрению в кражах



Сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего десятиклассника по подозрению в краже телефона у 42-летней жительницы села Курумкан.



Дознаватель установил, что школьник ночью в питейном заведении украл из оставленного без присмотра рюкзака мобильный телефон и две тысячи рублей. Украденное уже изъято.



Во время следственных действий установлена причастность молодого человека ещё к одной краже в этом же баре. Подросток подозревается в краже мобильного телефона из кармана куртки, висевшей на вешалке в зале. Владелец имущества, оставив ценные вещи без присмотра, сидел с компанией друзей за столиком.



Подросток ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он попался на карманной краже в ноябре 2019 года.



По данном фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

