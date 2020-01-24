 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Января

23 Января

Популярное

В Иркутской области росгвардейцы эвакуировали людей из горящего магазина

В Иркутской области росгвардейцы эвакуировали людей из горящего магазина
Происшествия,  Фото:Росгвардия
В результате пожара никто не пострадал

23 января в одном из охраняемых объектов города Железногорск-Илимский Иркутской области сработали датчики тревожной сигнализации.

Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили, что из магазина вырываются языки пламени и густой дым.

Прапорщик полиции Эдуард Золотарёв и младший сержант полиции Алексей Щукин доложили о происшествии дежурному, вызвали пожарную бригаду и скорую помощь, а сами приступили к эвакуации персонала магазина и посетителей.

Росгвардейцы вывели около 15 человек из опасного места, после чего взяли территорию ЧП под охрану.

Пожарные ликвидировали угрозу возгорания. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.

Иркутская область пожар Росгвардия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ насмерть сбили пенсионерку
В Улан-Удэ насмерть сбили пенсионерку
Происшествия, 24.01.2020
Женщина переходила дорогу не по «зебре»
Из-за ДТП в Улан-Удэ образовался затор
Из-за ДТП в Улан-Удэ образовался затор
Происшествия, 24.01.2020
Авария произошла сегодня в утром
19 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
19 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Происшествия, 24.01.2020
В частном секторе произошла коммунальная авария
Усольчанин соврал полиции об угоне арендованного автомобиля
Усольчанин соврал полиции об угоне арендованного автомобиля
Происшествия, 23.01.2020
Он не хотел платить владельцу машины за повреждения машины, полученные в ДТП
В Улан-Удэ стая собак напала на первоклассника
В Улан-Удэ стая собак напала на первоклассника
Происшествия, 23.01.2020
Мальчику делают операцию в больнице. Обновлено
Житель Бурятии жестоко избил двух девушек
Житель Бурятии жестоко избил двух девушек
Происшествия, 23.01.2020
Одна из потерпевших скончалась  
В Иркутске неизвестные подожгли магазин
В Иркутске неизвестные подожгли магазин
Происшествия, 23.01.2020
Действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения
В Улан-Удэ прохожий отобрал телефон у женщины
В Улан-Удэ прохожий отобрал телефон у женщины
Происшествия, 23.01.2020
Задержать мужчину помогла неравнодушная горожанка
Агрессивный пьяный мужчина напугал прохожих в центре Улан-Удэ
Агрессивный пьяный мужчина напугал прохожих в центре Улан-Удэ
Происшествия, 23.01.2020
Он приставал к горожанам и пинал автомобили
В Иркутской области на пожаре погиб мужчина-инвалид
В Иркутской области на пожаре погиб мужчина-инвалид
Происшествия, 23.01.2020
Предположительно, пожар произошёл из-за неосторожности при курении
В центре Улан-Удэ горела «Тойота»
В центре Улан-Удэ горела «Тойота»
Происшествия, 23.01.2020
Пожар помогли потушить водители и полицейские

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^