В Иркутской области росгвардейцы эвакуировали людей из горящего магазина

В результате пожара никто не пострадал
23 января в одном из охраняемых объектов города Железногорск-Илимский Иркутской области сработали датчики тревожной сигнализации.
Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили, что из магазина вырываются языки пламени и густой дым.
Прапорщик полиции Эдуард Золотарёв и младший сержант полиции Алексей Щукин доложили о происшествии дежурному, вызвали пожарную бригаду и скорую помощь, а сами приступили к эвакуации персонала магазина и посетителей.
Росгвардейцы вывели около 15 человек из опасного места, после чего взяли территорию ЧП под охрану.
Пожарные ликвидировали угрозу возгорания. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.
В результате пожара никто не пострадал
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