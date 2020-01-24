В Иркутской области росгвардейцы эвакуировали людей из горящего магазина

Пожарные ликвидировали угрозу возгорания. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.





23 января в одном из охраняемых объектов города Железногорск-Илимский Иркутской области сработали датчики тревожной сигнализации.Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили, что из магазина вырываются языки пламени и густой дым.Прапорщик полиции Эдуард Золотарёв и младший сержант полиции Алексей Щукин доложили о происшествии дежурному, вызвали пожарную бригаду и скорую помощь, а сами приступили к эвакуации персонала магазина и посетителей.Росгвардейцы вывели около 15 человек из опасного места, после чего взяли территорию ЧП под охрану.