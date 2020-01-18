В Забайкалье нашли нарушения на железнодорожных переездах

Главный инженер дистанции оштрафован на 20 тысяч



Байкальская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности движения на железнодорожных переездах в Каларском районе Забайкальского района. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в Байкальской транспортной прокуратуре.



На всех железнодорожных переездах Куандинской дистанции пути дорожное покрытие, прилегающее к переездам, на момент прокурорской проверки не было очищено от снега.



Также на направляющих столбиках отсутствовали необходимые светоотражающие элементы. Их не было на 1560 км пк 1 перегона «Койра – Куанда». На 1467 км пк 6 перегона «Уланмакит – Таксимо» целостность светоотражающих элементов была нарушена. На переезде на перегоне «Койра – Куанда» два направляющих столбика установлены не по уровню.



Кроме того, выяснилось, что видеофиксация нарушений правил дорожного движения имеется только на одного железнодорожном переезде на перегоне «Уланмакит – Таксимо».



Прокуратура внесла начальнику Куандинской дистанции путин представление. Оно рассмотрена, в настоящее время нарушения закона устранены, виновные дорожные мастера лишены премии.



Главный инженер дистанции за ненадлежащую организацию работы на переездах привлечён к административной ответственности в виде штрафа в 20 тысяч рублей. Штраф уже оплачен в полном объёме.

